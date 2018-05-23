В Сочи машина сбила подростка на пешеходном переходе

В Сочи вечером 22 мая автомобиль под управлением женщины сбил пешехода

ДТП произошло на улице Транспортной в 18:30.

41-летняя жительница Армавира за рулем Hyundai Getz ехала со стороны Краснодарского кольца и сбила несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии 15-летнего юношу с травмами госпитализировали.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.