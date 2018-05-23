Правительство РФ собирается снизить акцизы на топливо

В Правительстве России обсуждают возможность снижения акцизов на бензин и дизельное топливо в связи с ростом цен

Предлагается снизить акцизы на тонну бензина на 3 тыс. рублей, дизельного топлива — на 2 тыс. рублей. Таким образом, литр подешевеет на 2,2 и 1,7 рубля соответственно, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на протокол совещания у вице-премьера правительства Дмитрия Козака.

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин подтвердил ТАСС, что на совещании Минфину РФ было поручено до 1 июля проработать вопрос о снижении ставки акциза.

Эксперты прогнозируют, что снижение акцизов может привести к потере около 100 млрд рублей бюджетных средств во втором полугодии.

Как сообщали Юга.ру, с начала 2018 года в России вступили в силу новые повышенные акцизы на топливо.

По данным Росстата, на заправках бензин подорожал на 3,4%, дизельное топливо — на 4,2%. Это связано с ростом цен на нефть и решением правительства поднять акцизы на топливо в два этапа — с 1 января и с 1 июля по 50 копеек за литр, что значительно больше предполагаемого ранее.