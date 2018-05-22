В Сочи в жилом районе сгорели три автомобиля
На улице Макаренко в Сочи из-за пожара в грузовом автомобиле сгорели еще две машины
«В 21:25 поступила заявка о возгорании грузового автомобиля, от которого пламя перекинулось на стоящие рядом два легковых автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В течение 10 минут огонь был ликвидирован. При пожаре никто не не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
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