Ретейлеры сообщили о возможном росте цен из-за законопроекта о контрсанкциях

В Ассоциации компаний розничной торговли предупредили о возможном росте цен в магазинах из-за законопроекта о контрсанкциях

Представитель АКОРТ Роман Черниговцев рассказал журналистам, что цены могут вырасти из-за дополнительных расходов — издержки увеличатся, потому что придется усилить контроль за поставщиками и управлять рисками из-за возможных штрафов. Сети не могут гарантировать, что поставщики не будут поставлять запрещенные для импорта товары. Черниговцев подчеркнул, что ответственность за продажу санкционного товара должна быть не на магазине, а на фактическом нарушителе.

По его словам, ассоциация возмущена подходом российского государства. Черниговцев прогнозирует негативное воздействие на торговлю. Он заметил, что кроме санкций на импорт сетей может коснуться запрет на работу менеджеров из США (запрет на работу иностранных специалистов в России 11 мая исключили из законопроекта о контрсанкциях — Юга.ру). Другой законопроект, уже принятый в первом чтении и подразумевающий уголовное наказание за исполнение санкций, также может повлиять на ретейл. Он может коснуться производителей продуктов повседневного спроса, среди которых есть иностранцы. Представитель АКОРТ добавил, что это отразится и на розничном рынке.

В Ассоциацию компаний розничной торговли входят X5 Retail Group (управляет «Перекрестком», «Каруселью», «Пятёрочкой»), сети «Магнит», Metro, «Ашан», сообщает РБК.

Как сообщали Юга.ру, 22 мая Госдума в окончательном чтении одобрила закон об ответных мерах на санкции США и других стран.