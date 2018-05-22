Госдума в окончательном чтении приняла закон о контрсанкциях

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Госдума одобрила в третьем чтении закон об ответных мерах на санкции США и других стран

По новому закону президент и правительство могут вводить запрет на ввоз лекарств, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из зарубежных стран. Ограничения не могут применять к жизненно необходимым товарам, аналоги которых не производят в РФ, и в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, первое чтение законопроекта состоялось 15 мая. Инициаторами реформ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддержало большинство депутатов.

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