Четыре игрока и главный тренер ушли из ГК «Ростов-Дон»
Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» ушли сразу четыре игрока и главный тренер
«Из состава уходят Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Александра Степанова и Сираба Дембеле», — сообщает пресс-служба клуба.
Также команду покидают главный тренер Фредерик Бужан и его ассистент Матье Вайя.
На смену ушедшим игрокам придут Полина Кузнецова и Лоис Аббинг.
Кубок России достался гандбольной команде «Ростов-Дон» после победы над «Кубанью».
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