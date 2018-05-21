Четыре игрока и главный тренер ушли из ГК «Ростов-Дон»

Ростовская область

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Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» ушли сразу четыре игрока и главный тренер

«Из состава уходят Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Александра Степанова и Сираба Дембеле», — сообщает пресс-служба клуба.

Также команду покидают главный тренер Фредерик Бужан и его ассистент Матье Вайя.

На смену ушедшим игрокам придут Полина Кузнецова и Лоис Аббинг.

Кубок России достался гандбольной команде «Ростов-Дон» после победы над «Кубанью».

Гандбол Ростов-на-Дону
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Четыре игрока и главный тренер ушли из ГК «Ростов-Дон»

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