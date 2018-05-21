1 июня артист лейбла Black Star выступит в первом тематическом парке страны

«В первый день лета "Сочи Парку" исполняется четыре года. Уже готовится большая насыщенная программа, одним из сюрпризов которой станет выступление Миши Марвина. Певец и композитор, известный по хитам "Я так и знал", "Глубоко" и другим, станет специальным гостем праздника», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Весь день на Фестивальной площади «Сочи Парка» будут выступать детские творческие коллективы, участвующие в праздничном фестивале «Волшебное детство», звучать сеты от ди-джеев, проводиться конкурсы с розыгрышами подарков. А вечером гостей ждет выступление приглашенной звезды мероприятия — солиста популярного лейбла Black Star Миши Марвина. Кстати, поблагодарить артиста за шоу поклонники смогут лично — после выступления Миша Марвин проведет автограф-сессию и сделает селфи с гостями.

Миша Марвин успешно стартовал с сольной карьерой на лейбле Black Star в 2015 году. Его синглы «Я так и знал», «Глубоко», «Ненавижу» стали хитами и попали на ТВ и в радиоротации, а видео набрали миллионы просмотров на YouTube. Как автор песен Миша Марвин сотрудничает со многими популярными артистами — выступил соавтором альбома «Холостяк» Егора Крида и сингла «Кислород», который исполняют Мот и «ВИА Гра».