В Краснодаре состоится марафон «Бегущие сердца»

В Краснодаре 27 мая состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Забег пройдет по улице Красной от Пушкинской площади. В 8:00 начнется регистрация и выдача номеров, а старт назначен на 10:30.

«Пробежать в последнее воскресенье мая 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция — символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Кроме забега мы готовим большой праздник для нашего города и приглашаем всех принять участие в этом грандиозном спортивном событии!» — отметил управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.