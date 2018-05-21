В Краснодаре состоится марафон «Бегущие сердца»
В Краснодаре 27 мая состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Забег пройдет по улице Красной от Пушкинской площади. В 8:00 начнется регистрация и выдача номеров, а старт назначен на 10:30.
«Пробежать в последнее воскресенье мая 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция — символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Кроме забега мы готовим большой праздник для нашего города и приглашаем всех принять участие в этом грандиозном спортивном событии!» — отметил управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.
Забег пройдет в 54 городах России, Республике Беларусь и Казахстане. На юге страны марафон состоится в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. Онлайн-регистрация для желающих принять участие проходит до 12:00 23 мая. Официальный хештег мероприятия — #зеленыймарафон2018.
Марафон проходит каждый год. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. За все время в нем поучаствовало свыше 500 тысяч человек.
«Зеленый марафон — всегда больше чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник. В этот день для гостей мероприятия будут работать развлекательные площадки. Кульминацией проекта станет забег на дистанцию 4,2 км, в котором по традиции примут участие люди независимо от возраста и уровня физической подготовки. Победители будут выбраны в нескольких номинациях — самые быстрые среди мужчин, женщин, детей, а так же среди участников инклюзивного забега», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.