В Адыгее работника банка обвинили в краже 2,4 млн рублей со счетов вкладчиков

В Адыгее бывшего банковского служащего обвинили в присвоении средств организации с использованием своего служебного положения

По версии следствия, с февраля 2010 года по сентябрь 2016 года сотрудник финансовой компании периодически похищал наличные деньги. Чтобы скрыть хищения, он проводил фиктивные расходные операции с лицевых счетов вкладчиков банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Общая сумма ущерба составила более 2 млн 400 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере) направлено в Красногвардейский районный суд.