В Адыгее направили 200 млн рублей на жилищные субсидии молодым семьям

В Адыгее в 2018 году на финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов всех уровней направят более 200 млн рублей

Это позволит 284 молодым семьям улучшить жилищные условия, что на 21 молодую семью больше, чем годом ранее.

Первые 73 молодые семьи уже получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Вручение прошло в торжественной обстановке, его провел глава республики Мурат Кумпилов. Открывая церемонию, он отметил, что ему приятно видеть в зале большое число молодых многодетных семей, которые в ближайшее время обретут свое жилье.

«Реализация права молодых семей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты — это, безусловно, значимый шаг вперед в осуществлении государственной социальной политики», — сказал Кумпилов.

За время действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», государственной программы Адыгеи «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», а также муниципальных программ с 2006 по 2017 год в республике предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий 1 тыс. 188 молодым семьям. На эти цели направлено 642,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. Мероприятия в рамках программы будут реализовываться до 2025 года.