В Адыгее молодые семьи стали чаще получать субсидии на жилье

В Адыгее в 2018 году свидетельства о получении социальной выплаты на улучшение жилищных условий получат 285 семей, что на 21 молодую семью больше, чем годом ранее

Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в 2017 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий были предоставлены 264 молодым семьям, они получили господдержку на общую сумму более 178 млн рублей.

«С 2006 по 2016 год были предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий 1 тыс. 188 молодым семьям республики. На эти цели направлено 642,5 млн рублей из бюджетов всех уровней», — отметили в минстрое Адыгеи.

Мероприятия в рамках программы будут реализовываться до 2025 года.

Кроме того в республике полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года. При этом в 2017 году в эксплуатацию введено 244,3 тыс. кв. метра жилья, что на 4% больше предыдущего года.