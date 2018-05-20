Под Геленджиком на площади 6 тыс. кв. метров горел лес

Краснодарский край

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Под Геленджиком в селе Архипо-Осиповка в районе горы Дровяная Щель 19 мая произошел пожар

Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило в 18:15. Спасателям сообщили, что горит Архипо-Осиповское участковое лесничество.

В 21:20 возгорание локализовали на площади 0,6 га. В 6:03 20 мая пожар полностью потушили. Всего в тушении были задействованы 20 человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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