Под Геленджиком на площади 6 тыс. кв. метров горел лес
Под Геленджиком в селе Архипо-Осиповка в районе горы Дровяная Щель 19 мая произошел пожар
Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило в 18:15. Спасателям сообщили, что горит Архипо-Осиповское участковое лесничество.
В 21:20 возгорание локализовали на площади 0,6 га. В 6:03 20 мая пожар полностью потушили. Всего в тушении были задействованы 20 человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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