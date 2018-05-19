В Сочи стартовала всекубанская акция в поддержку ЧМ-2018

В Сочи 19 мая был дан старт всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи»

Праздник начался с парада юных футболистов — воспитанников сочинских спортшкол.

«В нашем регионе — в единственном из всех одиннадцати, которые принимают матчи чемпионата мира — проводится Всекубанская акция "Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи". Она прошла все 43 муниципальных образования», — сказал на открытии акции первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Главе города Сочи Анатолию Пахомову был вручен флаг акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи».

«Всекубанская акция в поддержку Чемпионата мира по футболу 2018 года стартовала в апреле 2016 года. Каждые две недели флаг торжественно встречал новый населенный пункт Краснодарского края. Акция, объединившая 503 различных мероприятия и 109 тыс. человек, пришла к финальной точке — в Сочи», — рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации города Сочи.

На празднике на площади Флага работали разные зоны активности: «бампербол», «футбол-теннис», футбольная площадка и фотозона.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.