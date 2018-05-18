«Магнит» не будет менять формат магазинов

Генеральный директор розничной сети «Магнит» Хачатур Помбухчан заявил, что пересмотр концепции формата магазинов сети предполагает их эволюцию, а не смену

О работе над форматом сети Помбухчан рассказал на пресс-конференции 18 мая.

«Магазинов-дискаунтеров в классическом понимании дискаунтера (это Aldi и Lidl) нет в России в принципе. Есть некоторые сети, которые пытаются строить дискаунтеры — это "Холди" в Сибири, это концепт "ДА!" от "О’КЕЙ", который они пытаются запускать в самых больших городах с самым богатым населением в России, что, на мой взгляд, немножко странно. Но как таковых дискаунтеров в России нет. То, что есть у нас, у основного нашего конкурента — это магазины у дома с достаточно агрессивной долей промо и достаточно агрессивным ценообразованием», — пояснил Помбухчан, отвечая на вопрос журналистов о возможной смене формата «Магнитов».

«Пересмотр концепта означает, что мы пытаемся больше соответствовать сегодняшним потребностям наших покупателей. То есть продавать то, что им нужно, а не то, что нам бы хотелось им продать. Вот в этом суть пересматриваемой концепции. Ни в формат премиум, ни в формат дискаунтера компания уходить не планирует. Ни один из действующих форматов пересматривать с точки зрения завершения с ним работы не будем. Но каждый формат будет улучшаться, эволюционировать, он должен лучше и лучше соответствовать сегодняшним потребностям покупателей», — подытожил СЕО «Магнита».

Как сообщали Юга.ру, также Помбухчан рассказал о планах вернуть «Магниту» лидерство на рынке ретейла и обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки.