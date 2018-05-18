Пучкова предложили заменить Евгением Зиничевым на посту главы МЧС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев предложил новую кандидатуру на пост главы Министерства чрезвычайных ситуаций
Главой МЧС может стать Евгений Зиничев. Он занимает пост заместителя директора ФСБ.
Если его кандидатуру утвердят, он сменит Пучкова, который возглавляет ведомство с 21 мая 2012 года, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, ранее Медведев предложил на пост главы Минсельхоза председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева вместо Александра Ткачева.
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