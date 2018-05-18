ЗСК рассмотрит новый закон о дачниках. Что это и зачем?

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о новом краевом законе «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края»

Бурлачко объяснил актуальность проблемы тем, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве сейчас есть возможность использовать садовый земельный участок для строительства жилого дома с правом постоянной прописки — теперь можно на региональном уровне регулировать отношения в товариществах.

«Также федеральным законодателем установлен единый порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на бесконкурсной основе. Нормы федерального закона позволяют нам на региональном уровне совершенствовать правоотношения между членами садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», — сказал спикер.

По данным Бурлачко, в регионе около 1,6 млн жителей занимаются садоводством для собственных нужд и ведут огородническое хозяйство — это 30% населения. Он подчеркнул: дачники снабжают овощами, фруктами, ягодами, зеленью не только себя, но и тех, у кого нет сада и огорода.

«Планируется, что дачный закон создаст благоприятные условия для ведения коллективного садоводства и огородничества, будет способствовать повышению эффективности использования земельных участков, предоставленных для этих целей. Уже намечены приоритетные направления поддержки. В частности, это — развитие инженерно-технической инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства или огородничества; содействие обустройству земельных участков, находящихся в общей долевой собственности граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества; формирование и организация функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами; обеспечение транспортной доступности и обустройства дорог», — сказал спикер.

Он добавил, что новый краевой закон должен улучшить ситуацию, а также увеличить производство сельхозпродукции в дачном секторе, сообщает пресс-служба ЗСК.