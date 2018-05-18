В Краснодаре десять человек наградили медалью «Родительская слава»

В Краснодаре прошла торжественная церемония вручения медалей «Родительская слава»

Награждение провели мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

«Уже стало доброй традицией в конце учебного года чествовать одаренных школьников, а также награждать лучших родителей за образцовое воспитание детей и педагогов. И это правильно, достижения и победы детей получаются благодаря вкладу родителей и, конечно, педагогов. В этом году в первом этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 40 тысяч школьников — практически треть всех учащихся города. Горжусь тем, что в Краснодаре много талантливых ребят, увлеченных наукой, техникой, творчеством. Многих из вас уже сегодня можно с полным правом назвать достоянием нашего города», — сказал Первышов.

В 2018 году медали были удостоены десять человек. Во время церемонии также наградили победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников и региональных предметных олимпиад, призеров и победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Почетные дипломы получил 21 школьник, отмеченный особыми знаками отличия за лучшие исследовательские работы на всероссийских конкурсах. В нынешнем учебном году школьники из Краснодара завоевали более 100 дипломов всероссийских и международных научно-исследовательских конференций. Отметили 29 педагогов-наставников, 14 директоров школ, подготовившие наибольшее количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года, сообщает пресс-служба городской администрации.