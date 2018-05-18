В Кабардино-Балкарии будут судить водителя упавшего в озеро автомобиля с туристами

В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела по факту гибели трех туристов в озере Гижгит в Эльбрусском районе

По данным следствия, 14 сентября водитель автомобиля Niva Chevrolet проводил экскурсию в районе озера Гижгит для четырех туристов. Он решил пренебречь техникой безопасности и поехал по краю склона горы, желая продемонстрировать пассажирам берега озера. Почувствовав, что теряет контроль над автомобилем, он попытался его остановить, однако Niva продолжила движение по склону. В результате машина упала в озеро.

Водителю и двум пассажирам удалось выпрыгнуть из машины. Еще два человека остались в машине и утонули. Выпрыгнувшие из машины пассажиры получили множественные переломы и травмы внутренних органов. В результате один из них скончался в больнице. Еще одному туристу был причинен тяжкий вред здоровью.

Водителю предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Кабардино-Балкария.

Как сообщали Юга.ру, в администрации Эльбрусского района прокомментировали ЧП с упавшим в озеро автомобилем. Там сообщили, что туристы на машине заехали на обрыв высотой 1,5 км ради фотографии.