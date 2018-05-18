В Сочи во время ЧМ по футболу изменят расписание «Ласточек»

В Сочи с 25 мая по 25 июля изменят расписание пригородных поездов в связи с проведением чемпионата мира по футболу

Пригородное движение разделят на две зоны. Пересадка пассажиров будет осуществляться на станции Сочи.

С 25 мая по 12 июня и с 16 июля по 25 июля в прямом направлении сократят маршруты пяти поездов, которые курсируют по маршрутам Туапсе — Имеретинский курорт и Лазаревская — Имеретинский курорт. Конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. В этот период будут назначены пять дополнительных поездов, которые будут следовать из Сочи в Имеретинский курорт. Оплата проезда на этих маршрутах сохранится по установленным тарифам, сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 13 июня по 15 июля сократят маршруты 11 пар пригородных поездов следующих по направлениям Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Лазаревская — Аэропорт и Горячий Ключ — Имеретинский курорт. Конечной остановкой для этих маршрутов станет станция Сочи.

С 13 июня по 15 июля запустят дополнительные поезда на маршрутах Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт, Имеретинский курорт — Аэропорт, «Роза Хутор» — Имеретинский курорт, «Роза Хутор» — Аэропорт, Сочи — «Роза Хутор». В дни матчей на эти маршруты выйдет до 70 пар электропоездов «Ласточка». В другие дни будет курсировать 36 пар электричек.

В дни проведения футбольных матчей зрители смогут воспользоваться правом безденежного проезда на маршрутах Имеретинский курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт, «Роза Хутор» — Аэропорт, Сочи — Имеретинский курорт, Сочи — «Роза Хутор», «Роза Хутор» — Имеретинский 2урорт. Такие билеты можно оформить при предъявлении входного билета на матч или паспорта болельщика. Воспользоваться пригородными поездами бесплатно с 15 мая по 17 июля смогут волонтеры и с 25 мая по 17 июля — лица, включенные в списки ФИФА. Безденежные билеты на проезд в пригородных поездах можно оформить за 30 дней до поездки в пригородных билетных кассах на вокзалах Черноморского побережья.