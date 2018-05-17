На ростовского депутата завели дело после участия в дорожном конфликте

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела против участников дорожного конфликта в Ростове, один из них — депутат городской думы Игорь Амураль

Как сообщали Юга.ру, ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил на него нападение с пистолетом. Проверка инцидента проводилась участковыми, собранные материалы были переданы в Следственный комитет Ленинского района.

Из объяснительной депутата следует, что водитель иномарки не дал ему и другим автомобилям совершить поворот, перекрыв дорогу. Когда депутат возвращался в свой автомобиль, сзади он почувствовал удар по ноге и увидел, как на него наезжает иномарка. Падая, он ударил автомобиль по стеклу.

Позже депутат сказал, что Коваленко вымогал у него деньги.

«В отношении одного из них возбуждено дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленное повреждение чужого имущества". В отношении другого — по статьям "Побои", "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение чужого имущества"», — рассказали в пресс-службе СУ СК по области.

В ведомстве отметили, что каждый подозреваемые отрицают свою причастность к преступлениям и выдвинули свои версии конфликта, которые могут быть проверены только следственным путем.