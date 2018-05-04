Ростовчанин обвинил депутата гордумы в нападении с пистолетом
Ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил нападение с пистолетом
«15 марта в центре Ростова на пересечении Красноармейской и Островского депутат Амураль Игорь совершил хулиганские действия с использованием пистолета: заблокировал движение автотранспорта, используя пистолет, разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля. Несмотря на прохожих, совершил нападение на водителя, приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке водителю. После чего скрылся с места происшествия. Сумма ущерба, причиненного автомобилю, — более 66 тыс. рублей», — сообщил очевидец происшествия в письме ростовским СМИ.
«Проверка проводилась участковыми, собранные материалы были переданы в Следственный комитет Ленинского района, — рассказали Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по области.
7 мая ростовская городская дума рассмотрит на специальной комиссии дело о причастности депутата от «Единой России» Игоря Амураля к нападению с пистолетом.
«В настоящее время ситуация изучается правоохранительными органами. Региональное отделение партии со своей стороны следит за ситуацией. Cогласно Уставу, в случае возбуждения уголовного дела последует приостановка членства в "Единой России"», — сообщили в пресс-службе партии.
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