Ростовчанин обвинил депутата гордумы в нападении с пистолетом

Ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил нападение с пистолетом

«15 марта в центре Ростова на пересечении Красноармейской и Островского депутат Амураль Игорь совершил хулиганские действия с использованием пистолета: заблокировал движение автотранспорта, используя пистолет, разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля. Несмотря на прохожих, совершил нападение на водителя, приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке водителю. После чего скрылся с места происшествия. Сумма ущерба, причиненного автомобилю, — более 66 тыс. рублей», — сообщил очевидец происшествия в письме ростовским СМИ.