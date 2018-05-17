В Дагестане прокуратура обязала мэрию Избербаша погасить долги в 4 млн рублей

В дагестанском Избербаше прокуратура провела проверку и выявила, что у администрации города есть долги по муниципальным контрактам

Установлено, что мэрия Избербаша вместе с частной компанией «Грант», хлебозаводом и молокозаводом заключили контракты на поставку детского питания для детских садов и школы-интерната.

По данным прокуратуры, несмотря на то что обязательства по контрактам поставщики исполнили, муниципалитет не оплатил необходимую сумму предприятиям. В результате за три месяца образовался долг более 4 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила в адрес мэра Избербаша представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения задолженность по муниципальным контрактам перед организациями погасили, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.