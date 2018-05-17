В Белореченском районе в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей и двое взрослых

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченском районе 16 мая произошла авария с участием мотоблока

Сообщение о ДТП на трассе Гурийская — Черниговская — Рязанская правоохранителям поступило около 21:00. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком, который был с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков. В нем находились двое взрослых и четверо детей 11, 4, 2 и 1 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП все, кто находился на мотоблоке, получили травмы. Их госпитализировали. По факту аварии проводят проверку.

Аварии Белореченский район ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону за взятку осудили бывшую сотрудницу следственного изолятора
В Краснодаре в мае завершат ремонт 13 участков дорог
В Крымском районе задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на пенсионерку
В Ростовской области погиб водитель «Газели», на скорости влетев в грузовик
На Дону мужчину подозревают в убийстве матери
Под Майкопом в ДТП с тремя грузовиками пострадали пять человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале