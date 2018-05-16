Россия попала в топ-5 стран мира с высоким уровнем экономической преступности

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила список стран мира, где чаще всего происходят экономические преступления

Аналитики компании PwC провели опрос «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?». Участниками исследования стали предприятия из 54 стран.

Так, Россия попала в топ стран с высоким уровнем экономической преступности, разделив четвертое место с Угандой. В первой тройке оказались ЮАР, Кения и Франция. Пятерку замкнула Замбия. В топ-5 государств, где компании меньше всего сообщали о мошенничестве, вошли Италия, Гонконг, Тайвань, Ангола и Болгария.

В аналогичном исследовании двухлетней давности Россия шла восьмой. За прошедший период резко выросло число отечественных компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями — с 48% в 2015 году до 66% в 2016-2017-м. При этом резкое увеличение случаев мошенничества зафиксировали во всем мире — с 36 до 49%, передает РБК.

Самый распространенный вид экономических преступлений в России, как и в других странах, — незаконное присвоение активов: 53% заявлений в РФ против 45% в мире. Вторым популярным видом мошенничества в России является взяточничество и коррупция, с этим сталкивались 41% респондентов в РФ и 25% в других странах. Третий распространенный вид — закупки товаров и услуг: 35% сообщений в России при среднемировом показателе 22%.

В исследовании подчеркивается, что по доле заявлений о киберпреступлениях другие страны опережают Россию — 31% против 24%.