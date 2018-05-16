В ФАС пообещали кратный рост штрафов за завышение цен на бензин в Крыму

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что крымским компаниям увеличат штрафы, если они продолжат повышать цены на бензин в регионе

Крымское управление ФАС осенью 2016 года оштрафовало пять крупнейших нефтетрейдеров республики на 129 млн рублей за картельный сговор, который привел к подорожанию бензина на заправках. В апреле глава ФАС отмечал, что все судебные процессы по этим штрафам ведомство выиграло. Штрафы будут взысканы в ближайшее время.

ФАС также возбудила дело против десяти крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу.

«Сейчас они заплатят 120 млн рублей штрафа. Но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате», — сказал Артемьев.

Он добавил, что такие меры ФАС будет предпринимать до тех пор, пока компании будут завышать цены на бензин, сообщает РИА «Новости».