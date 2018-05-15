В Краснодарском крае открыли первую мобильную газозаправочную станцию «Газпром» для фермерского хозяйства

12 мая в станице Новопетровской Павловского района Краснодарского края состоялась презентация пилотного проекта по использованию природного газа на транспорте фермерского хозяйства

Проект реализуется в сотрудничестве «Газпрома» с крестьянским (фермерским) хозяйством «Барсук». На территории предприятия построена специальная площадка для размещения передвижного автогазозаправщика (ПАГЗ), который рассчитан на обслуживание до 50 единиц техники в день. В перспективе ПАГЗ будет заменен блоком компримирования природного газа (КПГ), который позволяет заправлять большее количество техники по сравнению с ПАГЗом. Сооружение подводящего газопровода к нему возьмет на себя фермерское хозяйство, установку блока КПГ и заправку техники — «Газпром».

Первый этап реализации проекта — перевод всего автопарка фермерского хозяйства «Барсук Т.Л.» на природный газ. На втором этапе планируется обеспечение природным газом автотранспорта десяти близлежащих сельскохозяйственных предприятий.

Использование природного газа на транспорте сельскохозяйственных предприятий снизит топливные затраты в 2-3 раза: стоимость 1 кубометра природного газа в Краснодарском крае составляет всего 14,5 рублей. Это позволит фермерским хозяйствам перенаправить освободившиеся денежные ресурсы на расширение производства и другие нужды. Не менее важна и экологическая составляющая, благодаря чистому составу природного газа при его использовании объем вредных выхлопов в атмосферу сокращается в 10 раз.

«Предприятия Краснодарского края стали первыми в России, которые совместно с "Газпромом" приступили к реализации проекта по использованию природного газа на сельскохозяйственной технике на условиях совместного финансирования. "Газпром" видит большой потенциал в сотрудничестве с российскими аграрными предприятиями по переводу транспорта на газ. Сегодня стоимость одного кубометра природного газа на автозаправке в среднем составляет 13,8 рубля, что в разы дешевле бензина и дизельного топлива. В рамках данного пилотного проекта при переводе 100 единиц сельхозтехники на газ суммарная ежегодная экономия может составить 186 млн рублей. Кроме того, газ в моторах заметно увеличивает срок работы техники, снижает стоимость ее эксплуатации. Широкое использование газомоторного топлива в сельском хозяйстве — обязательно, если мы хотим сделать доступнее продукты питания на внутреннем рынке», — подчеркнул специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, который прибыл в Краснодарский край для торжественного старта проекта.