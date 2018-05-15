Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о граде и сходе селей

В Кабардино-Балкарии на 15 и 16 мая объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра до 20–25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сходы селей.

Существует вероятность возникновения ЧС, в том числе подтоплений. Возможны повреждения кровли и окон зданий, гибель сельхозкультур, порывы линий связи, прорывы дамб и плотин прудов, отключение трансформаторных подстанций, нарушение систем жизнеобеспечения населения.

При возникновении ЧС гражданам рекомендуют звонить по телефону 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.