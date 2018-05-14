В Темрюке 14-летний подросток зарезал пенсионера

В Темрюке возбудили уголовное дело по факту убийства 71-летнего местного жителя

Тело пенсионера обнаружил его родственник в доме на улице Карла-Маркса 11 мая. На теле имелись ножевые ранения в области шеи. Правоохранителям сообщили, что указанные повреждения были причинены 14-летним местным жителем. В связи с этим в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 9 мая несовершеннолетний проник в дом к мужчине. Он планировал похитить имущество у пенсионера. В это время хозяин дома вернулся и увидел подростка. Между ними возник конфликт, во время которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний ударил пожилого человека ножом. После этого подросток скрылся.

Подозреваемого задержали. Он находится под арестом. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.