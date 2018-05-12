На Ставрополье в ДТП ребенок вылетел из перевернувшейся машины и погиб
В Апанасенковском районе Ставропольского края утром 12 мая произошла автомобильная авария, в которой погиб 12-летний ребенок
ДТП случилось около 11:40 на полевой дороге возле села Воздвиженского. По предварительной версии, водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в поле, в результате чего машина опрокинулась.
Мальчик-пассажир вылетел из салона автомобиля, от полученных травм он скончался на месте аварии. Ребенка везли без детского удерживающего устройства, он не был пристегнут ремнем безопасности, отметили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.
Всего в легковушке ехали пять человек. Кроме ребенка, никто не пострадал. Водитель скрылся с места аварии, его личность устанавливается, полиция ведет розыск, передает ТАСС.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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