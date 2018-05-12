В Краснодаре трое глухонемых мужчин подрались из-за девушки

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ставропольской вечером 11 мая произошел конфликт между тремя глухонемыми мужчинами

В 21:00 очевидцы сообщили в полицию о том, что во дворе многоэтажки на Ставропольской 153/3 в районе улицы Димитрова между тремя мужчинами.

«Двое граждан нанесли своему оппоненту множественные удары, а также выстрелили в его сторону из аэрозольного пистолета. На требования случайных очевидцев не реагировали, после чего скрылись», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Через 10 минут после прибытия на место происшествия полицейские задержали нарушителей. Они, как и пострадавший, оказались глухонемыми. Всех участников инцидента доставили в отдел полиции для разбирательства, аэрозольный пистолет изъят.

По предварительным данным, ранее оппоненты не были знакомы, а конфликт произошел из-за того, что мужчина, который в итоге пострадал, начал приставать к девушке одного из нападавших.

По факту произошедшего проводится проверка.

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