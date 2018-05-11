Власти Адыгеи направили более 35 млн рублей на закупку новых троллейбусов

Адыгея

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Автопарк троллейбусного управления Майкопа пополнился пятью новыми троллейбусами

На эти цели было направлено свыше 35 млн рублей из республиканского и муниципального бюджетов, а также 5 млн рублей из федерального бюджета.

«Договоренность о приобретении этого транспорта была достигнута в ходе встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в апреле 2017 года», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По словам собеседника, 11 мая состоялся торжественный выпуск на линию 5 новых троллейбусов «Тролза-Оптима».

«Работу по совершенствованию пассажирских перевозок. Необходимо внести качественные изменения в функционирование общественного транспорта — маршрутных такси, троллейбусов, автобусов, в том числе с учётом создания доступной среды, обеспечения безопасности и комфортности», — сказал Мурат Кумпилов.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов, в свою очередь, отметил, что по поручению главы Адыгеи уже предпринимаются шаги по повышению доступности общественного транспорта. Одной из мер станет изменение с 1 июня схемы движения городского транспорта.

В Майкопе действуют 9 троллейбусных маршрутов, соединяющие все районы города, на которых работают 35 троллейбусов.

Майкоп Общественный транспорт
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