В Ингушетии назначили нового министра по внешним связям и национальной политике

В Ингушетии должность министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации занял Муслим Яндиев

Соответствующее постановление 10 мая подписал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Ранее Яндиев занимал должность руководителя по внутренней политике администрации главы республики.

Улан Евлоев, который возглавлял министерство по внешним связям до 10 мая, в дальнейшем будет заниматься межнациональной политикой и религиозными вопросами в должности помощника-советника главы региона, сообщает пресс-служба главы Республики Ингушетия.