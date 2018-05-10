В Ингушетии назначили нового министра по внешним связям и национальной политике

Ингушетия

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В Ингушетии должность министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации занял Муслим Яндиев

Соответствующее постановление 10 мая подписал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Ранее Яндиев занимал должность руководителя по внутренней политике администрации главы республики.

Улан Евлоев, который возглавлял министерство по внешним связям до 10 мая, в дальнейшем будет заниматься межнациональной политикой и религиозными вопросами в должности помощника-советника главы региона, сообщает пресс-служба главы Республики Ингушетия.

Кадровые перестановки Юнус-Бек Евкуров
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