Депутат гордумы Ростова заявил, что у него вымогали деньги. Якобы «чтобы замять инцидент с пистолетом»
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Игорь Амураль заявил, что у него вымогали деньги после инцидента с пистолетом на дороге
Как сообщали Юга.ру, ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил на него нападение с пистолетом. Проверка инцидента проводилась участковыми, собранные материалы были переданы в Следственный комитет Ленинского района.
«После инцидента 19 марта в кафе произошла встреча, на которой второй участник инцидента вымогал у меня деньги за замятие дела», — цитирует РИА «Новости» депутата.
Амураль добавил, что в тот же день обратился в полицию с заявлением о том,что на него дважды был совершен наезд.
При этом Амураль признал, что ему следовало вести себя сдержаннее.
По результатам заседания фракции «Единая Россия» было принято решение дождаться окончания проверки и провести еще одно заседание для принятия окончательного решения.
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