Депутат гордумы Ростова заявил, что у него вымогали деньги. Якобы «чтобы замять инцидент с пистолетом»

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Игорь Амураль заявил, что у него вымогали деньги после инцидента с пистолетом на дороге

Как сообщали Юга.ру, ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил на него нападение с пистолетом. Проверка инцидента проводилась участковыми, собранные материалы были переданы в Следственный комитет Ленинского района.

«После инцидента 19 марта в кафе произошла встреча, на которой второй участник инцидента вымогал у меня деньги за замятие дела», — цитирует РИА «Новости» депутата.

Амураль добавил, что в тот же день обратился в полицию с заявлением о том,что на него дважды был совершен наезд.

При этом Амураль признал, что ему следовало вести себя сдержаннее.



По результатам заседания фракции «Единая Россия» было принято решение дождаться окончания проверки и провести еще одно заседание для принятия окончательного решения.