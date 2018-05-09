«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 9 мая провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок»
Игра завершилась со счетом 83:90 (21:31, 15:27, 15:22, 32:10).
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Крис Уэбб, набравший 22 очка. На счету Джо Рэгланда 18 очков. Фрэнк Элегар оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 11 подборов. У «Химок» отличился Алексей Швед, набравший 25 очков.
За один тур до конца регулярного чемпионата «Локо» закрепился на третьем месте и обеспечил себе выход в плей-офф Единой лиги ВТБ. Подопечные Георгиоса Барцокаса идут шестыми.
Следующий матч железнодорожники проведут 12 мая в гостях у «Нижнего Новгорода».
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