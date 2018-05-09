В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню

В Краснодаре прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Памяти Героев

В памятном мероприятии приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, мэр Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко.

«День Победы — самый главный праздник нашей страны. Поздравляю всех жителей города и гостей кубанской столицы с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы отметили значимую дату — 75-летие со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Многие наши земляки сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня — действительно великий, народный праздник. Я хочу пригласить горожан на праздничные мероприятия, которые сегодня, 9 мая в течение всего дня будут проходить в краевом центре», — сказал Евгений Первышов.

На площадь Памяти Героев пришли ветераны, представители Краснодарского военного гарнизона, краевого и городского Совета ветеранов, казаки, представители общественных организаций и молодежи — всего более 1 тыс. человек. Память погибших почтили минутой молчания.

После участники прошли через Всесвятское кладбище к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при освобождении Краснодара и возложили цветы у его подножья.

На фронтах Великой Отечественной воевали 68 тыс. краснодарцев, погибли более 18 тыс. человек. Сейчас в городе живут 26 участников боев за освобождение Краснодара. Всего в городе живет более 1,2 тыс. ветеранов, сообщает пресс-служба городской администрации.