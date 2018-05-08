В горах Сочи устроят массовый спуск на велосипедах «Мегалавина»

Сочинский курорт «Горки Город» завершит сезон катания и даст старт летним активностям экстремальным велоспуском «Мегалавина»

Мероприятие проведут пятый год подряд. Праздник Gorky Bike Weekend соединит в себе зимние и летние развлечения.

«Для поклонников велосипедного спорта 12 и 13 мая пройдет первый этап Кубка школы маунтинбайка MtbSochi. Соревнования проведут на "черной" и "синей" трассах "Горки Байк Парка". Их протяженность составляет более 2 км. Трассы для соревнований заранее подготовили. На сложных участках сделали специальные объезды, чтобы в соревнованиях смогли принять участие не только профессионалы, но и спортсмены с небольшим опытом катания», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

Финал Первого этапа Кубка школы маунтинбайка MtbSochi пройдет 13 мая в 12:00. После определения победителя гонки, пройдет массовой спуск на велосипедах. Участники должны спуститься с высоты 2,2 тыс. метров по горнолыжной трассе в зону «Цирк-2», проехать по заснеженным участкам восточного сектора курорта и финишировать на отметке 960 метров.

Для тех, кто не закрыл горнолыжный сезон, будут работать трассы зоны «Цирк-2» и небольшой сноупарк на отметке 2 тыс. 50 метров.

«Для не катающихся гостей и зрителей также организуют мероприятия. Доступен экскурсионный подъем в горы до отметки 2,2 тыс. метров, посещение восточного сектора курорта и водопада Поликаря на высоте 1,6 тыс. метров. Для прогулок доступна экотропа "Реликтовый лес". Для семейного отдыха подойдет веревочный парк приключений на высоте 1 тыс. 460 метров», — заключили в пресс-службе курорта.