«Ахмат» обыграл «Анжи» и обеспечил себе место в РФПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ
Встреча, прошедшая на «Анжи Арене» в Каспийске, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились бразильский защитник Родолфо (18-я минута) и полузащитник Одисе Роши (87-я минута).
На 62-й минуте защитник махачкалинцев Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Судья Евгений Турбин наказал его за удар по ногам Родолфо.
Благодаря этой победе «Ахмат» поднялся с 11-го на 8-е место в турнирной таблице и, набрав 38 очков, гарантировала себе место в Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Анжи» с 24 очками в активе продолжает занимать 14-ю строчку.
В 30-м туре «Ахмат» 13 мая сыграет в гостях с «Амкаром». «Анжи» в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА.
Голы Родолфо и Роши позволяют @akhmatgrozny забрать 3 очка в матче с @fc_anji.#АнжиАхмат pic.twitter.com/OcLHyMzI1k— РФПЛ (@rfpl) May 7, 2018
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