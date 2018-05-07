«Ахмат» обыграл «Анжи» и обеспечил себе место в РФПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 29-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая на «Анжи Арене» в Каспийске, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились бразильский защитник Родолфо (18-я минута) и полузащитник Одисе Роши (87-я минута).

На 62-й минуте защитник махачкалинцев Гурам Тетрашвили получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Судья Евгений Турбин наказал его за удар по ногам Родолфо.

Благодаря этой победе «Ахмат» поднялся с 11-го на 8-е место в турнирной таблице и, набрав 38 очков, гарантировала себе место в Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Анжи» с 24 очками в активе продолжает занимать 14-ю строчку.

В 30-м туре «Ахмат» 13 мая сыграет в гостях с «Амкаром». «Анжи» в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА.