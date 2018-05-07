На Дону проводят проверку по факту избиения школьника сотрудником МЧС на Первомае

Ростовская область

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Следственные органы Ростовской области проверяют появившуюся в СМИ информацию об избиении несовершеннолетнего в Каменском районе

«В СМИ опубликована информация о том, что 1 мая в Каменском районе во время праздничных мероприятий мужчина избил 14-летнего подростка. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По информации 161.ru, инцидент произошел в поселке Глубоком. Мать пострадавшего школьника рассказала, что его избил 24-летний офицер МЧС Сергей Богатырев.

«Офицеру МЧС вдруг показалось, что мой сын его толкнул. Он начал оскорблять мальчика, затем избил его, ударил об землю. И даже после всего этого он не остановился и стал душить моего ребенка», — сообщила женщина.

По ее словам, школьнику поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Кроме того, у него множественные ушибы и ссадины на лице и шее. Женщина написала заявление в прокуратуру.

Преступления против детей
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