Взорвавший гранату в квартире в Ставрополе оказался бывшим бойцом СОБРа

Стали известны подробности взрыва в одной из многоэтажек Ставрополя

Как сообщали Юга.ру, взрыв произошел в квартире на восьмом этаже, погиб один человек.

«По предварительным данным, погибший — это мужчина 1978 года рождения, который, по пока неустановленным причинам, привел в действие гранату, находясь в пролете между 8 и 9 этажом дома на Шпаковской, 100. Он погиб, больше никто не пострадал», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По информации издания, погибший — 40-летний бывший боец СОБРа. Один из источников сообщил, что у него была большая игровая зависимость.

Одна из рассматриваемых причин взрыва связана с суицидом.