«Кубань» проиграла «Крыльям Советов» на выезде

Футболисты «Кубани» уступили «Крыльям Советов» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на новом стадионе «Самара Арена», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард самарской команды Сергей Корниленко, который отличился на 41-й минуте.

По итогам встречи «Кубань» находится на 9-м месте турнирной таблицы ФНЛ. А «Крыльям Советов» удалось досрочно оформить себе минимум второе место в турнирной таблице ФНЛ и выход в российскую Премьер-Лигу.

Закрывать турнир желто-зеленые будут домашним матчем с «Томью». Игра состоится 12 мая.