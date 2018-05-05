«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 мая провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 106:57.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Йонас Мачулис, набравший 22 очка, 9 подборов и 5 ассистов. На счету Марди Коллинза 15 очков, еще 14 заработал Фрэнк Элегар.