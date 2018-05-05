«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 мая провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 106:57.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Йонас Мачулис, набравший 22 очка, 9 подборов и 5 ассистов. На счету Марди Коллинза 15 очков, еще 14 заработал Фрэнк Элегар.

За матчем с трибун «Баскет-холла» наблюдали 3 тыс. 129 болельщиков.

В регулярном чемпионате «Локо» с 16 победами и 6 поражениями занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 9 мая в гостях у подмосковных «Химок».

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
В Карачаево-Черкесии ищут пропавшую два года назад жительницу Читы
На Ставрополье сгорел магазин хозтоваров
В ДТП под Черкесском погибли два человека и один пострадал
«Краснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»
Спикер ЗСК Кубани: Несанкционированное получение информации стало глобальной угрозой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале