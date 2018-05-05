«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 мая провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 106:57.
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Йонас Мачулис, набравший 22 очка, 9 подборов и 5 ассистов. На счету Марди Коллинза 15 очков, еще 14 заработал Фрэнк Элегар.
Jonas @JonasMaciulis8 with the SLAM on @BC_Enisey �� pic.twitter.com/6pIlyA7Kip— VTB United League (@VTBUL) May 5, 2018
За матчем с трибун «Баскет-холла» наблюдали 3 тыс. 129 болельщиков.
В регулярном чемпионате «Локо» с 16 победами и 6 поражениями занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Следующий матч команда Саши Обрадовича проведет 9 мая в гостях у подмосковных «Химок».
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