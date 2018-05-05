В ДТП под Черкесском погибли два человека и один пострадал

Под Черкесском произошла авария с участием двух автомобилей, есть погибшие и пострадавшие

Авария произошла на 56-м км подъезда к Черкесску. 39-летний водитель машины ВАЗ-2110 на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada Priora.

41-летний водитель и 40-летняя пассажирка Priora погибли на месте ДТП. Мужчина, который был за рулем ВАЗ-2110, находится в реанимации.

Обстоятельства аварии уточняются, передает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии.