В России появится интернет-магазин для госзакупок

Российское правительство создает интернет-магазин для госзакупок малого объема

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В справке Минфина к документу говорится о создании единого агрегатора торговли, который расширит возможности предпринимателей предлагать свои услуги и товары государственным заказчикам. Речь идет о закупках малого объема — от 100 до 400 тыс. рублей.

Поставщики смогут выставлять товар на продажу в самом агрегаторе. Они должны будут указывать информацию о товаре или услуге и цене. Таким образом, заказчик с помощью агрегатора «сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене», отмечается в справке.

Также агрегатор будет формировать реестр закупок, которые заказчики осуществили с помощью этой платформы.

Пилотную версию агрегатора планируется запустить 1 июля. На обязательной основе платформа начнет действовать с 1 ноября.