В России появится интернет-магазин для госзакупок
Российское правительство создает интернет-магазин для госзакупок малого объема
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В справке Минфина к документу говорится о создании единого агрегатора торговли, который расширит возможности предпринимателей предлагать свои услуги и товары государственным заказчикам. Речь идет о закупках малого объема — от 100 до 400 тыс. рублей.
Поставщики смогут выставлять товар на продажу в самом агрегаторе. Они должны будут указывать информацию о товаре или услуге и цене. Таким образом, заказчик с помощью агрегатора «сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене», отмечается в справке.
Также агрегатор будет формировать реестр закупок, которые заказчики осуществили с помощью этой платформы.
Пилотную версию агрегатора планируется запустить 1 июля. На обязательной основе платформа начнет действовать с 1 ноября.
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