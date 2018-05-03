Путин уволил начальника полиции Краснодарского края

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю – начальник полиции Юрий Кузнецов освобожден от должности

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Этим же указом от должностей освобождены пять генералов Министерства внутренних дел и Следственного комитета. О причинах кадровых решений не сообщается.

52-летний Юрий Kузнецов родом из Туркменской ССР, ранее работал в милиции Туркменской ССР и Липецкой области. В должности замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю работал с июля 2011 года, после назначения новым главой ведомства Владимира Виневского.