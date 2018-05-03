В Кабардино-Балкарии ребенок утонул в колодце со сточными водами

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего мальчика

По предварительным данным, 25 апреля в селении Заречном женщина выпустила сына погулять возле дома с соседскими детьми и ушла домой наводить порядок. Через время она не нашла мальчика и организовала поиски. Тело ребенка нашли за домом в канализационном колодце со сточными водами. На колодце не было крышки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Мальчик погиб от утопления. Расследование уголовного дела продолжается.