Сбербанк понизил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк 3 мая заявил о снижении ставок по потребительским кредитам

Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Сильнее всего подешевели займы от 1 млн рублей. Они снизились на восемь процентных пунктов — до 11,9% годовых. Кредиты от 300 тыс. рублей до 1 млн будут выдавать под 11,9-15,9%. Ставки на суммы от 30 до 300 тыс. рублей останутся неизменными. Они составят 12,9-19,9%.

Для зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 млн рублей. Минимальный возраст заемщика снизили с 21 года до 18 лет.

Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков заявил, что за первый квартал выдали рекордные 313,6 млрд рублей кредитов. Это на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба Сбербанка.

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