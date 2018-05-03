В горах Сочи пропали два туриста

В Сочи 2 мая в районе горы Сахарной и хребта Алек пропали туристы

В 12:00 к спасателям обратилась женщина: она в компании из четырех человек отправилась в поход в районе хребта Алек. Туристы разделились на две группы 1 мая и продолжили двигаться в разных направлениях. Муж и жена спускались по горам и хотели выйти к реке Ац, но на спуске мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Женщина его искала, но самостоятельный поиск результатов не дал, связаться с другими участниками группы она не смогла. Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь, и обратилась за помощью к спасателям. Две группы ищут сочинца до сих пор., сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Параллельно специалисты занимаются поисками еще одного пропавшего. В 16:20 из полиции поступила информация, что при движении по хребту Прохладный к горе Сахарной потерялся один из туристов. Во время подъема один из трех участников группы решил пойти быстрее. Его друзья спрашивали у идущих навстречу людей, видели ли они молодого человека, однако никто из туристов его не видел, телефон у пропавшего был недоступен. Туриста искали пять часов и обратились к спасателям, сейчас поисковая операция продолжается.