Жителя Сочи задержали за ложное сообщение о теракте в Москве
В Москве задержали сочинца, который позвонил в полицию с сообщением о теракте
По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратился 56-летний приезжий, который рассказал, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его держат в заложниках. Позже звонившего задержали. Мужчина — уроженец Абхазии, живущий в Сочи, сообщает ТАСС.
Задержанный признался в преступлении. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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