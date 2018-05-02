Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»

Футбольный клуб «Кубань» 2 мая на домашнем поле сыграл вничью с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода

Матч 36-го тура первенства ФНЛ прошел на стадионе «Кубань». Для желто-зеленых это предпоследняя домашняя игра сезона.

Встреча началась на три минуты раньше. Поводом стало 90-летие ФК «Кубань». Команды вывел бывший футболист, ветеран Великой Отечественной войны, чемпион РСФСР Анатолий Жуковский. Он нанес первый символический удар по мячу.

В первом тайме командам не удалось забить ни одного гола. Вторая часть игры оказалась также безголевой.

Матч завершился со счетом 0:0.