Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
Футбольный клуб «Кубань» 2 мая на домашнем поле сыграл вничью с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода
Матч 36-го тура первенства ФНЛ прошел на стадионе «Кубань». Для желто-зеленых это предпоследняя домашняя игра сезона.
Встреча началась на три минуты раньше. Поводом стало 90-летие ФК «Кубань». Команды вывел бывший футболист, ветеран Великой Отечественной войны, чемпион РСФСР Анатолий Жуковский. Он нанес первый символический удар по мячу.
В первом тайме командам не удалось забить ни одного гола. Вторая часть игры оказалась также безголевой.
Матч завершился со счетом 0:0.
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