В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

В Туапсинском районе 2 мая произошла авария с участием автомобилей Cadillac и КамАЗ

Сообщение о ДТП поступило в 5:45. По предварительным данным, машины столкнулись на полосе встречного движения. Пока не установлено, кто виновен в аварии. В результате ДТП погиб водитель легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время аварии образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД организовывали реверсивное движение. Машины уже увезли с места происшествия. Сейчас движение осуществляется в обычном режиме. По факту проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.